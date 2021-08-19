Milenkovic: "Sono orgoglioso del rinnovo. Italiano a Moena mi ha detto..."

Milenkovic è felice ed entusiasta del rinnovo.

Il difensore serbo della Fiorentina , ha commentato il rinnovo esteso fino al 2023 sul canale ufficiale del club viola:

"Sono molto contento ed orgoglioso di questo rinnovo. Volevo dire prima di tutto che io non avevo mai chiesto di andare via, durante questi anni, nonostante offerte molto alte di club europei importanti e non sono mai andato a chiedere di essere ceduto. Mi sono sempre comportato con professionalità e con rispetto verso questa maglia, tifosi e città. Ho sempre evitato di fare polemiche e preferivo parlare sul campo anche quando le cose non andavano bene poi durante questo calciomercato non ho chiesto di andare via per forza".

"Ricordo che anche il mister a Moena mi ha detto che un giocatore che vuole andare via non si allena così, come facevo io. Mi interessava solo di vedere la prospettiva del club e di squadra, quello che vedo oggi è uno stile di gioco del mister che mi piace dove posso migliorare ed esprimermi al meglio. Poi vedo sinergia tra mister e squadra che mi dà la sensazione che le cose andranno bene".

"Spero solo che i tifosi siano sugli spalti, ci stiano vicini e ci sostengano come dodicesimo giocatore. E spero che tutti insieme potremo portare questa squadra dove merita. Il gioco di Italiano ha contribuito molto sulla mia scelta, con difesa alta e dominio di gioco e spero che daremo soddisfazioni ai tifosi. Ringrazio il presidente, i direttori, il mister e lo staff e i compagni che credono in me. mi sento amato da questa città e spero di essere all'altezza delle aspettative".