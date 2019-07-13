La Nazione, la Lazio vuole l'attaccante argentino Giovanni Simeone della Fiorentina
Secondo La Nazione, la Lazio è pronta ad chiedere alla Fiorentina l'attaccante argentino Giovanni Simeone. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Anche il padre d...
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2019 08:59
Secondo La Nazione, la Lazio è pronta ad chiedere alla Fiorentina l'attaccante argentino Giovanni Simeone. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Anche il padre di Simeone, attualmente allenatore dell'Atletico Madrid, vorrebbe portare il figlio nel club biancoceleste.