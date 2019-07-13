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La Nazione, la Lazio vuole l'attaccante argentino Giovanni Simeone della Fiorentina

Secondo La Nazione, la Lazio è pronta ad chiedere alla Fiorentina l'attaccante argentino Giovanni Simeone. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Anche il padre d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2019 08:59
La Nazione, la Lazio vuole l'attaccante argentino Giovanni Simeone della Fiorentina - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo La Nazione, la Lazio è pronta ad chiedere alla Fiorentina l'attaccante argentino Giovanni Simeone. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Anche il padre di Simeone, attualmente allenatore dell'Atletico Madrid, vorrebbe portare il figlio nel club biancoceleste.

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