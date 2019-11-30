La Mantia: "Vinto contro una grande squadra. Bello fare gol in ogni categoria"

L'attaccante del Lecce Andrea La Mantia, match winner questa sera a Firenze, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del suo Lecce: "Giocavamo contro una grande squadra, che è partita molto f...

L'attaccante del Lecce Andrea La Mantia, match winner questa sera a Firenze, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del suo Lecce: "Giocavamo contro una grande squadra, che è partita molto forte. Il gol? Sempre bello segnare, in qualsiasi categoria. Liverani? Ci chiede di essere propositivi, ma anche di difendere e lo facciamo volentieri. Questa vittoria ci dà la carica giusta per il proseguio del campionato".