Al 38′ la Fiorentina Femminile ha sbloccato la gara al Franchi delle 20:45 contro l’Inter con un gol di Daniela Sabatino al suo esordio in maglia viola, doppietta poi al 42′ per l’ex viola. Nel secondo tempo poi al 60′ in gol Mascarello, due minuti dopo cala il poker Bonetti. Finisce quindi 4-0 per le viola di mister Cincotta a Firenze.