Il nuovo organigramma della viola, l'amministratore delegato è Mark E. Stephan
Sul sito della Lega Serie A è stato pubblicato il nuovo organigramma societario della Fiorentina così composto:Presidente: Rocco B. CommissoAmministratore delegato: Mark E. Stephan (uomo di fiducia di...
Sul sito della Lega Serie A è stato pubblicato il nuovo organigramma societario della Fiorentina così composto:
Presidente: Rocco B. Commisso
Amministratore delegato: Mark E. Stephan (uomo di fiducia di Mediacom)
Consigliere: Joseph B. Commisso
Direttore sportivo: Daniele Pradè:
Chief Financial Officer: Alessandra Sartor
Direttore affari legali e generali: Elena Covelli
Responsabile direzione comunicazione e relazioni esterne: Alessandro Ferrari
Ufficio stampa area sportiva: Luca Di Francesco e Arturo Mastronardi
Club Manager: Giancarlo Antognoni (si ipotizza possa essere anche vicepresidente)
Team Manager: Alberto Marangon
Responsabile segreteria sportiva: Fabio Bonelli
Segreteria sportiva: Simone Ottaviani e Fabrizio Sanna
Responsabile marketing e commerciale: Tommaso Bianchini
Responsabile amministrazione e finanza: Gian Marco Pachetti
SLO: Simone Francini
Responsabile del settore giovanile: Vincenzo Vergine