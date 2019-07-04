Il nuovo organigramma della viola, l'amministratore delegato è Mark E. Stephan

Sul sito della Lega Serie A è stato pubblicato il nuovo organigramma societario della Fiorentina così composto:Presidente: Rocco B. CommissoAmministratore delegato: Mark E. Stephan (uomo di fiducia di...

Sul sito della Lega Serie A è stato pubblicato il nuovo organigramma societario della Fiorentina così composto:

Presidente: Rocco B. Commisso

Amministratore delegato: Mark E. Stephan (uomo di fiducia di Mediacom)

Consigliere: Joseph B. Commisso

Direttore sportivo: Daniele Pradè:

Chief Financial Officer: Alessandra Sartor

Direttore affari legali e generali: Elena Covelli

Responsabile direzione comunicazione e relazioni esterne: Alessandro Ferrari

Ufficio stampa area sportiva: Luca Di Francesco e Arturo Mastronardi

Club Manager: Giancarlo Antognoni (si ipotizza possa essere anche vicepresidente)

Team Manager: Alberto Marangon

Responsabile segreteria sportiva: Fabio Bonelli

Segreteria sportiva: Simone Ottaviani e Fabrizio Sanna

Responsabile marketing e commerciale: Tommaso Bianchini

Responsabile amministrazione e finanza: Gian Marco Pachetti

SLO: Simone Francini

Responsabile del settore giovanile: Vincenzo Vergine