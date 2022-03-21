Il mercato estivo inizierà il 1° luglio, si chiuderà il 31 agosto. Calciatori svincolati in anticipo
Quest'anno il mercato sarà anomalo, visto il Mondiale di calcio in pieno inverno
Inizierà il prossimo primo luglio il mercato estivo 2022 e come al solito andrà a chiudersi l’ultimo giorno del mese di agosto. Ma sarà un mercato sotto certi aspetti anomalo rispetto al solito, condizionato, ovviamente dal Mondiale di calcio che si giocherà in pieno inverno. Le novità dovrebbero riguardare i giocatori a rischio svincolo (scadenze giugno 2023) che potrebbero andare a «costo zero», in anticipo rispetto al regolamento attuale. Lo scrive La Nazione.
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