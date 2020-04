Il difensore Igor, arrivato alla Fiorentina a gennaio, ha parlato delle sue future ambizioni in viola: “Voglio fare la storia e lasciare un segno nel calcio italiano. Sono appena arrivato nella Fiorentina, che è un club con molta tradizione e molto grande qui in Italia, era una cosa che da sempre desideravo. Quindi voglio stabilirmi qui, come ho detto prima scrivere una pagina di storia, e poi vedere cosa Dio ha in serbo per me”.