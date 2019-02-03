"I giocatori non sono soddisfatti e sono contento, vi spiego il perchè. Da Pjaca..."

Stefano Pioli è intervenuto al termine del match contro l'Udinese . Ecco le sue parole a Sky Sport:"Sicuramente abbiamo gestito male due palle inattive, sapevamo che ci avrebbero potuto creare problem...

Stefano Pioli è intervenuto al termine del match contro l'Udinese . Ecco le sue parole a Sky Sport:

"Sicuramente abbiamo gestito male due palle inattive, sapevamo che ci avrebbero potuto creare problemi nelle ripartenze. Nel primo tempo non siamo stati dinamici, è stata una partita difficile. Abbiamo provato a vincere fino alla fine, i giocatori non erano soddisfatti e sono contento di questa determinazione. Rimane un'ottima settimana, ma non siamo riusciti a renderla completamente perfetta".

Queste le sue parole in sala stampa:

"Non è stata una partita normale. Per noi tornare qua significa per noi aprire un dolore grande. L’abbiamo affrontata nel miglior modo possibile, continuo a sostenere di allenare un gruppo di ragazzi molto forti dal punto di vista morale. Davide sarebbe orgoglioso di quello che stiamo facendo.

Siamo andati meglio nel secondo tempo, è stata una partita difficile, sapevamo che ci avrebbero chiuso tutti gli spazi. Nel primo tempo siamo stati troppo poco dinamici. Siamo stati molto bravi a recuperare la partita e a crederci fino alla fine, credo che avremmo meritato la vittoria. Brucia il fatto di non aver fatto la settimana perfetta, è chiaro che volevamo vincere. Bisognerà fare in futuro qualcosina in più.

Mi aspetto di più Pjaca, è chiaro, oggi pensavo che sarebbe riuscito a saltare di più l’uomo. Lui stesso sa che può e deve fare di più, ma deve dimostrarlo. Io sono contento che sia rimasto e credo che possa darci una mano”.