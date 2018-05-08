I francesi contribuiscono al 43% dei gol totali. Ricordate Bochu, Benalouane e Lepiller? Il confronto...

I francesi della Fiorentina quest’anno hanno segnato 17 gol. Veretout (8 gol in A e 2 in Coppa Italia), Thereau (5), Dabo (1) e Eysseric (1). Lo evidenzia La Nazione, che insieme ai gol conta anche gl...

I francesi della Fiorentina quest’anno hanno segnato 17 gol. Veretout (8 gol in A e 2 in Coppa Italia), Thereau (5), Dabo (1) e Eysseric (1). Lo evidenzia La Nazione, che insieme ai gol conta anche gli assist realizzati dai giocatori d’oltralpe, che hanno quindi contribuito al 43% delle marcature complessive. In passato, tra i francesi, solo Sebastien Frey era riuscito a farsi ricordare. Non ci è riuscito De Maio, e neanche il giovanissimo Lepiller. Il primo francese dell’era Della Valle è stato invece Matthieu Bochu, centrocampista con una sola apparizione (per un minuto) in Coppa Italia contro la Juventus, poi nel gennaio 2014 è stata la volta di Modibo Diakité, 11 presenze con Montella. Impossibile dimenticare Benalouane, francese pure lui, il difensore scaricato dal Leicester e rimasto fuori rosa per la durata dell’intero prestito a causa di vari infortuni.