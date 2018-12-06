Genoa, esonerato Juric. Al suo posto Prandelli
Il ritorno ed ora di nuovo l'addio. Sta per terminare - un'altra volta - l'avventura diJuric sulla panchina del Genoa
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2018 20:54
Il ritorno ed ora di nuovo l'addio. Sta per terminare - un'altra volta - l'avventura di Juric sulla panchina del Genoa (manca soltanto l'ufficialità). Decisiva la sconfitta ai calci di rigore contro l'Entella in casa in Coppa Italia.
Al suo posto è pronto Cesare Prandelli a prendere la guida della squadra rossoblù che in campionato è a 4 punti dalla zona retrocessione.
Gianlucadimarzio.com