Gazzetta: “Per il rinnovo di Kean non basteranno i 4 milioni offerti da Commisso. L’intesa arriverà”

La Fiorentina confida soprattutto in Moise Kean per la nuova stagione, a partire dal preliminare di Conference contro il Polissya. Kean ha rifiutato la corte degli arabi, con criterio. Ha scelto di restare in viola dove a settembre gli adegueranno il contratto. Non basteranno i quattro milioni e mezzo che il club di Rocco Commisso, innamorato del suo gioiello, propone. Ci vorrà di più, perché gli arabi ne offrivano 15 a stagione, ma l’intesa si troverà, perché c’è la volontà da parte di tutti. Logico che Pioli confidi in lui per la prima vera battaglia che non si può assolutamente fallire. C’è in ballo il cammino in quell’Europa che la Fiorentina ha conquistato clamorosamente vincendo a Udine e grazie alla sconfitta della Lazio col Lecce quando tutto sembrava irrimediabilmente perduto.

Moise è tonico e carico. In precampionato si è mosso bene. Ha sempre cercato con insistenza il gol trovandolo nelle amichevoli italiane. Ora c’è l’esame Polissya. Kean sa bene che in questa seconda parte di agosto dovrà fare gli straordina-ri. Da qui al 31 lo attendono quattro partite, comprese le due di A contro Cagliari e Torino e almeno tre dovrà giocarle. Poi ci sarà la Nazionale, saltata in giugno e lì farà di tutto per essere la prima punta del nuovo corso di Rino Gattuso. C’è un Mondiale da conquistare e Re Moise in America vuole ballare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.