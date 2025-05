Secondo quanto scrive la Gazzetta dello sport ci sono dubbi sulla permanenza alla Fiorentina di David De Gea, il portiere spagnolo, come ha scritto sui social, sta facendo delle riflessioni, a Firenze sta bene, ma sul quale è piombato il Monaco, club francese che giocherà la prossima Champions League. La Fiorentina è già pronta a dargli i 2 milioni e 400 mila euro previsti al secondo anno, ma l’impressione è che non bastino per farlo restare. Situazione tutta de seguire