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Gazzetta, Dias out 3 settimane. Pioli si affiderà a Benassi

La Gazzetta dello Sport riporta che la Fiorentina dovrà fare a meno di Gil Dias per una ventina di giorni..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 ottobre 2017 09:09
Gazzetta, Dias out 3 settimane. Pioli si affiderà a Benassi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Dias
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La Gazzetta dello Sport riporta che la Fiorentina dovrà fare a meno di Gil Dias per una ventina di giorni causa frattura al mignolo del piede sinistro. Il portoghese salterà dunque Udinese, Benevento e Torino, provando a rientrare contro il Crotone a fine Ottobre. Un vero peccato per Pioli, che ha sempre utilizzato il giocatore in questo inizio di stagione. Domenica contro i Bianconeri stima rinnovata a Benassi che sa di dover crescere e migliorare velocemente.

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