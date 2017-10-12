Gazzetta, Dias out 3 settimane. Pioli si affiderà a Benassi

La Gazzetta dello Sport riporta che la Fiorentina dovrà fare a meno di Gil Dias per una ventina di giorni..

La Gazzetta dello Sport riporta che la Fiorentina dovrà fare a meno di Gil Dias per una ventina di giorni causa frattura al mignolo del piede sinistro. Il portoghese salterà dunque Udinese, Benevento e Torino, provando a rientrare contro il Crotone a fine Ottobre. Un vero peccato per Pioli, che ha sempre utilizzato il giocatore in questo inizio di stagione. Domenica contro i Bianconeri stima rinnovata a Benassi che sa di dover crescere e migliorare velocemente.