Gazzetta: “Da 8 anni la Fiorentina non espugna il Castellani. Kean, 3 gol all’Empoli”

La Fiorentina ha chiarito a inizio stagione la sua ambizione

La Fiorentina ha chiarito a inizio stagione la sua ambizione e per riconfermare il percorso culminato con l'Europa degli ultimi anni c'è anche una sorta di tabù da sfatare: vincere un derby con l'Empoli che manca da troppo tempo. Palladino ha finalmente centrato la prima vittoria in campionato e ora spera di "bissare" contro gli azzurri, ancora imbattuti e soprattutto diventati una sorta di fortino in questa vera e propria contesa. Ieri il tecnico ha ribadito la voglia di portare in cassa altri tre punti, puntando su un Kean in forma.

Serve la qualità di Kean, che contro l'Empoli ha già all'attivo 3 sigilli in altrettante stagioni con la Juventus, per chiudere un digiuno che dura da tanto tempo. I tifosi al seguito faranno il resto, Commisso presente pure. La viola non espugna il Castellani ormai dal 2016, 20 novembre e netto 0-4 con reti di Bernadeschi e Ilicic. Vincere non cancellerebbe solo questa assenza, ma caricherebbe al meglio per cominciare anche il percorso in Conference. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/palladino-empoli-squadra-in-salute-ci-siamo-preparati-bene-e-vogliamo-dare-continuita/269882/

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