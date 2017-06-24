Gazzetta: c'è l'accordo per Ilicic alla Samp, 4,5 mln più bonus. Piace anche Astori

Per Ilicic alla Samp siamo ormai ai dettagli, ma i blucerchiati stanno cercando anche un difensore...

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda il mercato in uscita della Fiorentina. Particolare attenzione viene dedicata alla trattativa che dovrebbe portare Josip Ilicic alla Sampdoria e che, stando alle indiscrezioni, sarebbe in procinto di concludersi positivamente. Pare infatti che i due club abbiano raggiunto un accordo sulla base dei 4,5 milioni di euro più bonus (per un ammontare di altri 500.000 euro) offerti dai blucerchiati, forti anche dell'accordo precedentemente raggiunto con lo sloveno. Inoltre i doriani starebbero cercando anche un difensore e, oltre ad Acerbi al momento sotto contratto con il Sassuolo ma seguito con attenzione anche dal Galatasaray, sarebbe finito nel mirino anche Davide Astori.