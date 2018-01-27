Fiorentina Women's, successo nel derby contro Empoli: 1-0, decide Linari. Viola quarte...
La Fiorentina Women's torna a vincere al "Bozzi", nel giorno del derby contro l'Empoli Ladies: 1-0 grazie al gol nel finale siglato da Linari. Le viola si issano così a quota 19 punti in classifica, g...
A cura di Redazione Labaroviola
27 gennaio 2018 17:37
La Fiorentina Women's torna a vincere al "Bozzi", nel giorno del derby contro l'Empoli Ladies: 1-0 grazie al gol nel finale siglato da Linari. Le viola si issano così a quota 19 punti in classifica, guadagnando il quarto posto. Una prova convincente ed un buon inizio 2018, dunque, per le ragazze guidate da Fattori, chiamate a difendere il titolo di campionesse d'Italia.