Fiorentina vincente della Conference League 2023?

Vincente Conference League 2023: le quote dei bookmaker

Secondo i principali bookmaker la squadra favorita numero uno a vincere la seconda edizione della Conference League è il West Ham di David Moyes, quotato in media 3.00.

La Fiorentina che fino a poco tempo fa era considerata solo una probabile outsider, ora occupa la seconda posizione del podio delle favorite e vanta una quota pari a 3.50. A contendersi il terzo posto infine, troviamo l’Az Alkmaar che ha eliminato la Lazio di Sarri e il Nizza che ha eliminato i moldavi del Tiraspol. L’Anderlecht infine, nonostante sia riuscito ad eliminare una delle candidate al titolo, ovvero il Villarreal, è quotato in media ben 15 volte.

Conference League 2023: il tabellone sorride ai viola

Nei quarti di finale la Fiorentina dovrà vedersela contro i polacchi del Lech, considerati dai bookie tra i meno favoriti al titolo. Inoltre, in caso di vittoria, la squadra di Italiano incontrerà in semifinale la vincente della doppia sfida tra Nizza e Basilea, evitando così fino ad una eventuale finale, sia l’incontro con il temibile West Ham che con le due sorprese Anderlecht e Az Alkmaar. Ma adesso facciamo un passo indietro e torniamo ai quarti.

Il Lech è allenato da un tecnico olandese che impiegando il 4-2-3-1 è riuscito a portare la squadra polacca ad uno storico piazzamento europeo. In campionato invece, il Lech è solo 3° in classifica, dietro al Rakow e al Legia, mentre il bomber della squadra è Ishak, attaccante svedese (in carriera 7 presenze con la nazionale maggiore) che ha firmato già 10 reti e 3 assist in campionato e 5 reti e 3 assist in Conference.

Intanto, guardando alla prossima sfida in Polonia, facendo una comparazione quote tra diversi bookmaker online, abbiamo scoperto che:

Le statistiche della Fiorentina nel 2023

Prima della sosta nazionali la Fiorentina ha inanellato 8 risultati utili consecutivi conditi da 7 vittorie ed 1 pareggio. La squadra di Mr Italiano sembra aver finalmente risolto i problemi in fase realizzativa, visto che nelle ultime 8 partite ha segnato la bellezza di 21 reti e subite solo 5. Da un punto di vista statistico inoltre, spiccano 5 nogol nelle ultime 8 partite complessive e 3 over 3.5 nelle ultime 4 partite di Conference.

In 10 partite di Conference tra l’altro, i viola hanno offerto 8 Over 2.5 e segnato la bellezza di 26 reti (2.6 reti segnate a partita). Infine, analizzando i risultati parziali finali dell’ultimo periodo, si può notare come i ragazzi di Italiano tendino a pareggiare o vincere di misura il primo tempo e scatenarsi solo successivamente nella ripresa.

In questa rivoluzione del 2023 è stato determinante soprattutto il contributo di Cabral, sia in campionato che in Conference, dove si è addirittura portato a -1 dal capocannoniere del torneo Jovic (6 reti). Decisivi sono stati anche il passaggio al 4-2-3-1 e il recupero di Nico Gonzalez che nonostante non stia segnando parecchio, rimane comunque una pedina fondamentale per lo scacchiere di Italiano sia dal punto di vista tattico che di leadership, in quanto è in grado di motivare la squadra con entusiasmo ed esperienza (nonostante la giovane età Gonzalez vanta 21 presenze con la nazionale argentina ed una Coppa America vinta nel 2021). Infine, un ritrovato Dodò che a gennaio ha rischiato di rientrare in Brasile, mentre ora, forte della fiducia del tecnico che non ha mai smesso di credere in lui, si sta rivelando come uno dei migliori terzini destri della Serie A, specialmente in proiezione offensiva.

I precedenti della Fiorentina in Europa

Gli unici successi della Fiorentina in Europa risalgono a più di 50 anni fa: la Coppa delle Coppe nel ‘61 e la Coppa Mitropa nel ‘66. In Champions vanta 5 partecipazioni, con una eliminazione agli ottavi nel 2009 contro il Bayern e una finale persa di Coppa Campioni nel ‘57 contro il Real Madrid. In Coppa Uefa una sola finale nel ‘90, persa questa volta contro la Juventus, mentre il miglior piazzamento in Europa League sono le semifinali del 2015 con Vincenzo Montella in panchina. Tuttavia, se dovessimo immaginare una finale contro il West Ham, i precedenti contro squadre inglesi promettono bene: in 12 incontri ben 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sole sconfitte. Tra le vittorie memorabili il 2-0 della Fiorentina di Batistuta

contro il Manchester United di Beckham e il 2-0 contro il Liverpool con doppietta di Jovetic.

Un altro indizio che fa ben sperare è l’atteggiamento della squadra di Italiano nelle partite ad eliminazione diretta: i viola infatti, sono per la seconda volta consecutiva in semifinale di Coppa Italia.