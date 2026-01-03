3 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:56

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ferrara sulla lotta salvezza: ”La Fiorentina andrà in Serie B con Verona e Pisa”

News

Ferrara sulla lotta salvezza: ”La Fiorentina andrà in Serie B con Verona e Pisa”

Redazione

3 Gennaio · 10:43

Aggiornamento: 3 Gennaio 2026 · 10:43

TAG:

Ciro Ferrara

Condividi:

di

Pronostici, analisi e inevitabili polemiche. Nel corso della trasmissione su DAZN, si è discusso del futuro della Serie A tra previsioni sullo scudetto, qualificazioni alla prossima Champions League e corsa al titolo di capocannoniere. Ma è soprattutto il capitolo dedicato alla zona salvezza ad aver acceso il dibattito, coinvolgendo direttamente anche la Fiorentina.

Secondo Ciro Ferrara, infatti, il finale di stagione potrebbe riservare sorprese amarissime per il club viola. L’ex difensore e allenatore ha indicato Fiorentina, Pisa e Verona come le tre squadre destinate alla retrocessione. Una previsione forte, che fotografa tutta la difficoltà del momento attraversato dalla squadra gigliata, reduce da settimane complicate e da una classifica che continua a preoccupare tifosi e ambiente. Di parere opposto Hernanes che si è mostrato più fiducioso sul futuro della Fiorentina, escludendola dalla lotta per non retrocedere.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio