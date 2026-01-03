Ferrara sulla lotta salvezza: ”La Fiorentina andrà in Serie B con Verona e Pisa”

Pronostici, analisi e inevitabili polemiche. Nel corso della trasmissione su DAZN, si è discusso del futuro della Serie A tra previsioni sullo scudetto, qualificazioni alla prossima Champions League e corsa al titolo di capocannoniere. Ma è soprattutto il capitolo dedicato alla zona salvezza ad aver acceso il dibattito, coinvolgendo direttamente anche la Fiorentina.

Secondo Ciro Ferrara, infatti, il finale di stagione potrebbe riservare sorprese amarissime per il club viola. L’ex difensore e allenatore ha indicato Fiorentina, Pisa e Verona come le tre squadre destinate alla retrocessione. Una previsione forte, che fotografa tutta la difficoltà del momento attraversato dalla squadra gigliata, reduce da settimane complicate e da una classifica che continua a preoccupare tifosi e ambiente. Di parere opposto Hernanes che si è mostrato più fiducioso sul futuro della Fiorentina, escludendola dalla lotta per non retrocedere.