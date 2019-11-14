Ex viola, Munari dà l'addio al calcio. Resterà nel Parma con la carica di osservatore..
Gianni Munari, ex giocatore viola, lascia il calcio giocato ed entra nello staff tecnico del Parma Calcio 1913 come osservatore dell’area scouting. Lo ha annunciato il direttore sportivo Daniele Faggi...
A cura di Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 14:31
Gianni Munari, ex giocatore viola, lascia il calcio giocato ed entra nello staff tecnico del Parma Calcio 1913 come osservatore dell’area scouting. Lo ha annunciato il direttore sportivo Daniele Faggiano, in conferenza stampa congiunta con lo stesso Munari che ha chiuso la sua carriera di calciatore proprio nel Parma.
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