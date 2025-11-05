Di Gennaro: "Goretti? E' un uomo di calcio, non so però se la sua sarà una promozione definitiva"

L'ex centrocampista viola, Antonio Di Gennaro, parla ai microfoni di Radio Firenze Viola sulla caotica situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:"Non so se la promozione di Goretti sia tempo...

L'ex centrocampista viola, Antonio Di Gennaro, parla ai microfoni di Radio Firenze Viola sulla caotica situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

"Non so se la promozione di Goretti sia temporanea come quella di Galloppa, Goretti conosce già perchè era all'interno della società. In questo momento sia il direttore tecnico che il ds diventano fondamentali per il futuro della Fiorentina. Il campionato va sistemato e l'allenatore giusto diventa indispensabile data la pesante situazione. Io per primo ero molto soddisfatto sia della campagna acquisti che del ritorno di Pioli, secondo me dalla partita del Bologna si è rotto qualcosa tra squadra e allenatore. Io non mi so spiegare il perchè questa squadra possa essere ultima, c'è qualcosa che non quadra, ritengo impossibile che una squadra come la Fiorentina, visto l'organico, sia ultima in serie A, non me lo so spiegare. Non capisco come nessuno stia rendendo al livello che merita. Eppure l'organico è potenziato rispetto ad anno scorso. I giocatori sono responsabili in campo, va bene sbagliare tattiche e formazioni, ma hanno reso tutti clamorosamente meno, vedere un Ranieri che va a tu per tu con l'arbitro significa che c'è qualcosa dietro. Vengono i brividi perchè la squadra non è abituata a giocare per non retrocedere. Goretti è un uomo di calcio, Ferrari è da poco che è in questo mondo, c'è una depressione a cui bisogna sopperire".