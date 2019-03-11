Dall'Inghilterra, offerta schock da oltre 70 milioni di sterline del Tottenham per Chiesa

Il tabloid The Sun scrive stamani che il Tottenham è pronto a battere ogni record di spesa per un singolo calciatore, pur di prendere l’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa. Oltre 70 milioni di...

Il tabloid The Sun scrive stamani che il Tottenham è pronto a battere ogni record di spesa per un singolo calciatore, pur di prendere l’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa. Oltre 70 milioni di sterline, al cambio attuale almeno 82 milioni di euro, questa la cifra che i londinesi sono pronti a tirar fuori per convincere il club gigliato a cedere la sua stella maggiormente luminosa. Per gli Spurs sarebbe l'acquisto più costoso di sempre, considerando che l'attuale è Davison Sanchez pagato circa 50 milioni di euro