Cyril Thereau su Instagram annuncia il recupero: "Sulla via del rientro, Forza Viola"
Cyril Thereau per la Fiorentina è davvero tanto importante, senza di lui la squadra viola non ha mai vinto. Un infortunio rimediato contro il Torino lo sta tenendo lontano dai campi ma adesso sembra e...
A cura di Redazione Labaroviola
21 novembre 2017 12:18
Cyril Thereau per la Fiorentina è davvero tanto importante, senza di lui la squadra viola non ha mai vinto. Un infortunio rimediato contro il Torino lo sta tenendo lontano dai campi ma adesso sembra essere giunta l'ora del recupero. Ad annunciarlo il calciatore stesso sulla sua pagina Instagram scrivendo: "Sulla via del rientro, Forza Viola". Sembra davvero giunto il momento del ritorno in campo di Thereau.