Cyril Thereau su Instagram annuncia il recupero: "Sulla via del rientro, Forza Viola"

Cyril Thereau per la Fiorentina è davvero tanto importante, senza di lui la squadra viola non ha mai vinto. Un infortunio rimediato contro il Torino lo sta tenendo lontano dai campi ma adesso sembra e...

A cura di Redazione Labaroviola 21 novembre 2017 12:18

Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau

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