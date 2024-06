Corriere dello sport scrive: “La Fiorentina guarda in Germania per il centravanti, idea Demirovic dell’Augusta”

Retegui o Lucca? Sembrano essere questi i profili che la Fiorentina sta monitorando con maggiore attenzione in vista del mercato estivo per regalare a Raffaele Palladino una punta di livello. Tuttavia, il club gigliato sta seguendo anche alcune piste estere e il prossimo centravanti della Fiorentina potrebbe arrivare direttamente dalla Bundesliga. Si tratterebbe di Ermedin Demirovic dell’Augusta, come riportato da Corriere dello Sport, che ha messo ha segno 15 reti e 10 assist in 33 gettoni nel campionato tedesco quest’anno e sarebbe nella lunga lista di nomi che Pradè sta monitorando in vista dell’estate. Il bosniaco non sembra essere fra le priorità della dirigenza ma nel caso in cui le trattative per arrivare agli altri calciatori in lista dovessero complicarsi non è da escludere che i viola possano provare un affondo.