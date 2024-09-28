Corriere dello Sport: “Empoli spartiacque importante, farà capire le ambizioni della Fiorentina”

Empoli è il possibile punto di svolta per la Fiorentina

Empoli è il possibile punto di svolta per la nuova Fiorentina di Raffaele Palladino. Un'eventuale vittoria la proietterebbe (con 9 punti) direttamente a ridosso delle "grandi" di questa primissima fase della nuova Serie A 24/25. Un vero spartiacque per capire le proprie ambizioni stagionali. La vittoria (la prima in stagione) di domenica scorsa contro la Lazio, ha segnato anche un cambiamento a livello tattico, col passaggio "in corso d'opera" alla difesa a 4.

Fuori da qualsiasi schema o dettame tattico, a Palladino interessa che nella testa dei suoi, sia ben presente l'ostacolo Empoli e il modo di superarlo. La vittoria contro la Lazio, in cui ho visto intensità, applicazione e crescita sia individuale che di squadra ci ha dato entusiasmo e adesso dobbiamo continuare così. Mi aspetto conferme sotto il profilo della maturità nell'affrontare con grande determinazione un Empoli in salute, imbattuto, allenato da un tecnico bravo qual è D'Aversa: dipende da noi, dalla nostra fame di dare un seguito immediato al successo sulla Lazio. Le responsabilità sono belle, ti fanno crescere e ti danno stimoli. Commisso è molto ambizioso, come lo è tutto l'ambiente, come lo siamo la squadra ed io: dobbiamo cercare di portare la Fiorentina più in alto che si riesca. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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