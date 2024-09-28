Corriere dello Sport: “Colpani pronto a giocare oltre 70 minuti, così da decidere la partita”

Ora Colpani vuole dimostrare tutto il suo valore

La crescita di Andrea Colpani in maglia Fiorentina procede a piccoli passi, ma sempre crescita resta. Ora Colpani vuole dimostrare il suo valore che ha convinto Raffaele Palladino a volerlo a Firenze. Fino a questo momento il classe 1999 ha incontrato qualche difficoltà: su tutte, la nuova piazza (Firenze rappresenta uno scalino più in alto rispetto a Monza, e dunque pretende continuità nelle prestazioni). Non ci sono alibi e cuscini protettivi, per avere continuità serve lavorare e dimostrare. Il "flaco" lavora sodo per provare a raggiungerla (la continuità), e le sue prestazioni crescono gradualmente. Lo dimostrano più fattori che si concatenano fra loro.

Il primo fattore è il minutaggio. Perché contro la Lazio, Colpani, sostituito all'ottantunesimo da Ikoné, è tornato a rompere il muro dei famigerati settanta minuti. Gli stessi che lo avevano incastrato pure in Brianza, quando Palladino era solito cambiarlo al venticinquesimo della ripresa. La questione si è fatta, ironicamente, sempre più rilevante a partire dalla scorsa stagione a Monza. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/palladino-empoli-squadra-in-salute-ci-siamo-preparati-bene-e-vogliamo-dare-continuita/269882/