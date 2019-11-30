Chiesa è ko, probabile ritorno per le ultime tre sfide del 2019 contro Torino, Inter e Roma

Contro il Lecce Federico Chiesa non sarà della sfida. L'attaccante della Viola non ha infatti preso parte alla rifinitura di ieri sera al Franchi. Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport il rise...

Contro il Lecce Federico Chiesa non sarà della sfida. L'attaccante della Viola non ha infatti preso parte alla rifinitura di ieri sera al Franchi. Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport il risentimento all'adduttore della coscia sinistra sta frenando il recupero di forma. La Fiorentina sta cercando di avere il miglior Chiesa per le ultime tre partite ravvicinate del 2019 contro Torino, Inter e Roma.