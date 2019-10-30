Centro sportivo a Bagno a Ripoli, oggi verrà chiusa definitivamente la pratica d'acquisto degli ultimi terreni
Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino oggi la Fiorentina e l'Immobiliare Veronica 84 si ritroveranno davanti al notaio per concludere in modo definitivo la pratica. Verrà chiusa oggi l'acquisi...
A cura di Redazione Labaroviola
30 ottobre 2019 09:47
Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino oggi la Fiorentina e l'Immobiliare Veronica 84 si ritroveranno davanti al notaio per concludere in modo definitivo la pratica. Verrà chiusa oggi l'acquisizione della seconda parte di terreni a Bagno a Ripoli. Fino ad oggi in quest'area vivevano circa 40 abusivi, già sgomberati pochi giorni fa. Prende sempre più forma quindi il nuovo centro sportivo viola che sarà progettato dall'architetto Casamonti.