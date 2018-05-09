Calciopoli: i dilettanti toscani rischiano sanzioni pesantissime. Prato coinvolto per tesseramento africani...

Come scrive il Qs-La Nazione, venerdì 8 giugno inizierà il processo che vede sul banco degli imputati, con le accuse più gravi di tentato illecito sportivo, la Sestese e il Porta Romana, ma anche soci...

Come scrive il Qs-La Nazione, venerdì 8 giugno inizierà il processo che vede sul banco degli imputati, con le accuse più gravi di tentato illecito sportivo, la Sestese e il Porta Romana, ma anche società e tesserati di Firenze Ovest, Aglianese, Grassina, Bucinese, Nuova Foiano e la Zenith Audax. Il processo riguarderà anche i tesseramenti dei baby calciatori della Costa d’Avorio da parte del Prato: tra i giovani anche il 20enne Christian Kouamè, attualmente a Cittadella, con cui ha realizzato 11 gol e 11 assist. L’inchiesta si concentrerà su nove partite del campionato 2016-2017 di Eccellenza girone B (Castiglionese-Sestese 2-2, Porta Romana-Castiglionese 2-1, Sestese-Grassina 3-1, Bucinese-Lastrigiana 2-3, Valdarno-Bucinese 2-0, Nuova Chiusi-Foiano 3-1, Sestese-Zenith Audax 1-2, Porta Romana-Lastrigiana 3-2, Nuova Chiusi-Sestese 1-3) e una del campionato di Promozione (Firenze Ovest-Aglianese 0-2). Le sanzioni rischiano di essere pesantissime.