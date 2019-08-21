Barone: "Convincere Ribery? Scegliere Firenze è facile, è una città d’arte e d’amore"

Joe Barone ha parlato a Sky Sport sul mercato della Fiorentina: "Ribery si sta preparando, il suo impiego dipende da Montella. È un momento importante per la tifoseria viola. Ribery è molto felice, in...

Joe Barone ha parlato a Sky Sport sul mercato della Fiorentina: "Ribery si sta preparando, il suo impiego dipende da Montella. È un momento importante per la tifoseria viola. Ribery è molto felice, in città c’è tantissimo entusiasmo. Spero che domani allo stadio ci sia tanta gente per la festa. Il presidente Commisso vuole riportare in alto la squadra e ci dà la possibilità di lavorare bene. Ieri è stata una serata lunga, abbiamo fatto una squadra e tutti vogliamo raggiungere gli obiettivi. Commisso è contento, arriverà venerdì e cenerà con la squadra. Altri colpi? Dobbiamo valutare con il direttore sportivo Pradè. Ogni giorno ci sono novità e opportunità sul mercato e Daniele è bravo. Continuiamo a lavorare e staremo a vedere. Convincere Ribery? Scegliere Firenze è facile, è una città d’arte e d’amore. La moglie ama la città di Firenze. Gli altri offrivano molti soldi ma Franck ha scelto Firenze perché vede una squadra in crescita e una bella tifoseria. Domani vedremo tutto l’impatto allo stadio Franchi".