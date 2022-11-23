Amrabat è il primo calciatore della Fiorentina a giocare Qatar 2022: le statistiche con il Marocco

Quarantesima presenza per il centrocampista della Fiorentina con la propria nazionale, che coincide con l'esordio a Qatar 2022.

E' dunque Marocco Portogallo il primo match di Qatar 2022 con in campo un calciatore della Fiorentina. Sofyan Amrabat ha infatti cominciat da titolare nel talentuoso Marocco di Hakimi, Zyech, Boufal, El Nesyri e Marzaoui tra gli altri.

Match d'esordio contro la favorita Croazia, in un girone alquanto equilibrato completato da Belgio e Canada, che si sfideranno alle 20.

I NUMERI DI AMRABAT CON IL MAROCCO

Il centrocampista della Fiorentina, classe 96', è un vero e proprio pilastro del centrocampo marocchino, di norma schierato con il 4-3-3. Cifra tonda, con quella di oggi sono infatti quaranta le presenze del mediano viola con la propria nazionale, ancora senza nessuna rete e suddivise tra impegni amichevoli ed ufficiali. Terza grande competizione per lui, che aveva già preso parte a Russia 2018 ed alla scorsa Coppa D'Africa. Un'ascesa costante, per un calciatore che, anche con il club di Commisso aveva sofferto l'esplosione di Torreira, che poi non ha rinnovato il contratto lasciando in dote, complice anche lo sfortunato infortunio di Castrovilli, le chiavi del centrocampo di Vincenzo Italiano.

Un Marocco giovane, talentuoso e volitivo, che si appresta a vivere un mondiale con la possibilità di giocare il ruolo di protagonista inatteso. Steremo a vedere.

QUASI FATTA PER IL RINNOVO DI BONAVENTURA

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