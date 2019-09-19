Amoruso: "Adesso è fondamentale fare punti fuori casa anche in maniera cattiva"

L'ex giocatore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha parlato a Radio Bruno Toscana sulla prossima sfida di campionato dalla Fiorentina contro l'Atalanta: "Ora è fondamentale fare punti fuori casa, anc...

L'ex giocatore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha parlato a Radio Bruno Toscana sulla prossima sfida di campionato dalla Fiorentina contro l'Atalanta: "Ora è fondamentale fare punti fuori casa, anche in maniera cattiva. Non conta il bel gioco. Bisogna che il gruppo sia unito, come con la Juve. L'Atalanta è più forte ma deve dimostrarlo sul campo, hanno preso una grossa batosta e saranno arrabbiati però mi auguro che anche la squadra di mister Montella lo sia. Ribery? Penso può reggere anche più di 70 minuti: con la Juve c'era tanto caldo e lui ha retto benissimo".