Amoroso: "Vanoli ha lo stesso forte carattere della tifoseria, è l’uomo giusto per la panchina di Firenze"

L'ex giocatore Christian Amoroso parla a Lady Radio sulla squadra di Paolo Vanoli. Ecco cosa dice:"Secondo me son tutti buoni centrocampisti però non recuperano palla, hanno ottime caratteristiche per...

L'ex giocatore Christian Amoroso parla a Lady Radio sulla squadra di Paolo Vanoli. Ecco cosa dice:

"Secondo me son tutti buoni centrocampisti però non recuperano palla, hanno ottime caratteristiche per impostare ma manca la connessione con la difesa. Ora a predominare è il discorso psicologico fragile, son d'accordo con Vanoli che dice che bisogna resettare e ripartire; non credo che la Fiorentina alla fine dovrà combattere per non retrocedere, penso ne uscirà da questa situazione, più che altro me lo auguro perchè i giocatori non sono preparati per non retrocedere. Sarà un lavoro duro e difficile per Vanoli. Io con Paolo c'ho vinto la coppa Italia, anno scorso ha fatto molto bene e penso che sia la persona giusta per Firenze, è un allenatore con lo stesso carattere della tifoseria, ha molta personalità e credo che possa fare bene, anche perchè peggio non è possibile. Sono sicuro che riuscirà a far riprendere la squadra, aiutato da un pizzico di fortuna che in questi casi è importante.

Mentre Dodò sta affrontando delle difficoltà c'è Fortini che, nonostante lo abbia visto poco, è un giocatore di corsa, ha preso fiducia giocando, credo che possa essere un'alternativa importante a Dodò, ma non penso possa sostituirlo, anche solo dal punto di vista esperenziale. Tutti i ragazzi comunque sono un pò in difficoltà, però nel calcio le cose cambiano velocemente, basta una partita per farti riprendere fiducia, che funga da svolta. Bisogna far punti ma ci sono delle situazioni spartiacque, la squadra ha buone qualità quindi quando esci dal momento di difficoltà e tutti rendono come dovrebbero allora sarà tutto in discesa. Se sono scarichi fisicamente la sosta cade a pennello per lavorare anche su questo, è un problema in più ma risolvibile".