Agente Valero: "In estate ha rifiutato la Fiorentina. La sua priorità era restare all'Inter"
L'agente di Borja Valero ha parlato a passioneinter.com sulla situazione di mercato avuta dal suo assistito: "In estate ha rifiutato la Fiorentina e ad altre proposte arrivate dal Qatar: la sua priori...
A cura di Redazione Labaroviola
07 settembre 2019 15:45
L'agente di Borja Valero ha parlato a passioneinter.com sulla situazione di mercato avuta dal suo assistito: "In estate ha rifiutato la Fiorentina e ad altre proposte arrivate dal Qatar: la sua priorità era ed è quella di convincere Antonio Conte a puntare su di lui".