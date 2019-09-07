Agente Valero: "In estate ha rifiutato la Fiorentina. La sua priorità era restare all'Inter"

L'agente di Borja Valero ha parlato a passioneinter.com sulla situazione di mercato avuta dal suo assistito: "In estate ha rifiutato la Fiorentina e ad altre proposte arrivate dal Qatar: la sua priori...

A cura di Redazione Labaroviola 07 settembre 2019 15:45

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Borja Valero

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