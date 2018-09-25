Adani: "La Fiorentina ha una bella idea di calcio, rispecchia il valore della sua gente"

Daniele Adani, ex difensore di Fiorentina ed Inter, ha detto sua sul match che metterà di fronte le de squadre del suo passato. Queste le parole del noto opinionista di Sky Sport: "La Fiorentina ha un...

Daniele Adani, ex difensore di Fiorentina ed Inter, ha detto sua sul match che metterà di fronte le de squadre del suo passato. Queste le parole del noto opinionista di Sky Sport: "La Fiorentina ha una bella idea di calcio, che rispecchia il valore della sua gente".

Prosegue con un ricordo personale: "Ce l'aveva quando giocavo io, visto che facevamo un calcio propositivo. Mi è capitato di giocare delle partite con Batistuta, Chiesa, Mijatovic e Rui Costa... Tutti in campo, contemporaneamente".

E con un pensiero sugli anni più recenti: "Ce l'ha avuta anche in seguito, prima con Prandelli e poi con Montella. L'importante è non criticare sempre, appena le cose si mettono male".