Babacar: "Venti gol tra campionato e coppe. In trasferta soffriamo, dobbiamo lavorare..."

Quando arrivano i gol le cose cambiano. A Cagliari non sarà facile, dobbiamo rimanere compatti come una famiglia

Parla Babacar al termine della partita di Liberec che lo ha visto protagonista con un gol: "In trasferta soffriamo sempre un pò di più ma stasera abbiamo approcciato la partita con l'atteggiamento giusto. Il nostro obiettivo è portare sempre a casa i tre punti ma la strada è ancora lunga, stiamo cerca di arrivare al massimo con il lavoro che stiamo facendo".

Prosegue sulla situazione della squadra: "La Fiorentina è da sempre una grande squadra e dobbiamo dimostrare a tutti che questa è la nostra dimensione. Lo dobbiamo soprattutto ai tifosi che ci seguono ovunque e ci sostengono".

Analizza anche i prossimi impegni: "A Cagliari non sarà facile, dobbiamo pensare al prossimo impegno già da stasera se vogliamo fare risultato".

Conclude sul suo momento personale: "Quando arrivano i gol le cose cambiano e dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme rimanendo compatti come una famiglia perché le avversarie sono forti e ci daranno del filo da torcere. Quanti gol vorrei fare? Spero una ventina tra campionato e coppe".