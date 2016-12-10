Gonzalo in concerto con la sua band per raccogliere fondi per la ricerca
Gonzalo combina la sua passione per la musica con una raccolta fondi benefica. Un esempio per tutti
A cura di Redazione Labaroviola
10 dicembre 2016 16:57
Sarà una bella iniziativa quella che vedrà protagonista il capitano della Fiorentina Gonzalo Rodríguez che, il prossimo 19 dicembre al "Combo" di via Mannelli, suonerà assieme alla sua band in una serata di auguri - denominata "Il rock del capitano" - finalizzata a raccogliere fondi per la ricerca contro la Trisomia 21. Il difensore argentino quindi, dopo le esibizioni in alcuni eventi organizzati dalla Fiorentina - ultimo la Partita del Cuore svoltasi al Franchi di Firenze - potrà esibirsi ancora una volta in quella che, dopo il calcio, è la sua grande passione.