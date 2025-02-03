Ufficiale, Zaniolo alla Fiorentina. Il saluto ai tifosi viola: "Orgoglioso di tornare dove tutto ebbe inizio"

Nicolò Zaniolo è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina, arriva in prestito dal Galatasaray dopo la breve parentesi all'Atalanta. Il nuovo acquisto viola saluta la sua nuova tifoseria con u...

Nicolò Zaniolo è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina, arriva in prestito dal Galatasaray dopo la breve parentesi all'Atalanta. Il nuovo acquisto viola saluta la sua nuova tifoseria con un post su Instagram, con delle immagini del presente e del passato alla Fiorentina. Nella didascalia, Zaniolo scrive: "Orgoglioso di poter tornare proprio dove tutto ebbe inizio!".

Questo il comunicato del club:

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Zaniolo dal Galatasaray SK.

Zaniolo, nato a Massa il 2 luglio 1999, cresciuto nel Settore Giovanile gigliato, nel corso della sua carriera, ha indossato, anche, le maglie della Roma, dell’ Aston Villa e dell’ Atalanta.

Il nuovo calciatore viola ha all’attivo quasi 200 presenze tra Serie A, Premier League, Campionato Turco, Champions League, Europa League e Conference League corredate da 34 gol e 19 assist, ha vinto 1 Conference League ed un Campionato Turco ed ha, inoltre, vestito la maglia della Nazionale Maggiore dell’ Italia in 19 occasioni segnando 2 gol.

Zaniolo ha scelto la maglia numero 17″

Moretto svela: “Accordo Milan-Fiorentina per Sottil. Prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni”

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