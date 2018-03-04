Tuttosport, ultima chiamata per l'Europa. Pioli: "Simeone segnerà"

Il quotidiano sportivo Tuttosport ha analizzato le parole di Pioli, rimarcando il fatto che quella contro l'Udinese sarà una partita decisiva per sperare nell'Europa.

Il quotidiano sportivo Tuttosport ha analizzato le parole di Pioli, rimarcando il fatto che quella contro l'Udinese sarà una partita decisiva per sperare nell'Europa. «In effetti vale molto al di là dei tre punti. Quindi vogliamo far bene anche se sarà dura: l’Udinese pur reduce da tre ko di fila è tosta, Oddo le ha dato solidità. Sarà una sfida combattuta fra squadre di pari livello, per questo servirà una prova importante». Grande atteso, oltre all’ex Thereau, anche Simeone, a secco dal 5 Gennaio «lo vedo sereno e molto motivato, presto si sbloccherà» ha detto l’allenatore.