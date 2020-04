Secondo quanto scrive La Repubblica, riguardo al taglio degli stipendi, la Fiorentina starebbe trattando sulla base del taglio di una mensilità e la spalmatura di altre tre sulla prossima stagione. In questo caso, dando quindi per scontato l’effettivo recupero dilazionato dei tre mesi di stipendio, il club gigliato risparmierebbe circa 4,58 milioni, ma con la possibilità di respirare nel periodo in cui potrebbero venire a mancare gli introiti di sponsor e diritti tv.