Stadio spinge Vlahovic: "Attento Simeone, il giovane ha il senso del gol". Adesso il debutto...
Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra su Dusan Vlahovic che, dopo l’esordio a San Siro contro l’Inter sogna il debutto al Franchi. Il quotidiano loda il senso del gol del giovane che gioca in Pr...
A cura di Redazione Labaroviola
18 ottobre 2018 09:28
Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra su Dusan Vlahovic che, dopo l’esordio a San Siro contro l’Inter sogna il debutto al Franchi. Il quotidiano loda il senso del gol del giovane che gioca in Primavera, così come la capacità di difendere il pallone. Addirittura avvisa Simeone, che adesso dovrebbe vedere come suo possibile sostituto proprio il diciottenne serbo, da poco tornato dopo l'esperienza in Nazionale e, si dice, molto carico.