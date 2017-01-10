Sousa porta la squadra in ritiro in vista della partita contro il Chievo
Scelta insolita in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia
A cura di Redazione Labaroviola
10 gennaio 2017 22:52
Scelta insolita quella di Paulo Sousa che, nell'arco della sua esperienza sulla panchina della Fiorentina, raramente ha fatto ricorso allo strumento del ritiro. Inversione di marcia quindi, poichè, in vista della partita che domani serà vedrà la Fiorentina impegnata al "Franchi" contro il Chievo Verona negli ottavi di Coppa Italia, l'allenatore portoghese ha deciso di riunire la squadra in ritiro per preparare una sfida alla quale i viola si approcciano con le assenze pesanti di Borja Valero, Gonzalo Rodriguez ed Astori.