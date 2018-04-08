Simeone a dieci gol, e adesso spunta una scommessa segreta con Pioli...
Oggi La Nazione si concentra su Giovanni Simeone, che ha appena raggiunto quota dieci gol stagionali. Sappiamo che l'attaccante ha fatto una scommessa con Pioli, rimasta segretissima che riguarda il n...
A cura di Redazione Labaroviola
08 aprile 2018 10:30
Oggi La Nazione si concentra su Giovanni Simeone, che ha appena raggiunto quota dieci gol stagionali. Sappiamo che l'attaccante ha fatto una scommessa con Pioli, rimasta segretissima che riguarda il numero di reti. La rete alla Roma è stata un mix di forza fisica, intelligenza e furbizia che solo un centravanti di qualità sa portarsi dentro. Nell’accelerata che ha freddato Manolas e Peres, Simeone ha sprigionato una lucidità impressionante, mandando il pallone alle spalle di Alisson.