Palladino: “Non ho mancato di rispetto a Riera. Sono soddisfatto della partita, ci siamo abbassati troppo”

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio in casa contro il Celje, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Non voglio nemmeno ascoltare quello che ha detto Riera, lui all’andata non ha avuto rispetto e quando si parla pubblicamente bisogna avere rispetto. Io non ho mancato di rispetto a nessuno. Oggi nel primo tempo abbiamo fatto bene, sono soddisfatto di quanto fatto nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo concesso qualcosa, ci siamo abbassati e abbiamo vissuto momenti che vivevamo mesi fa, dobbiamo capire che non possiamo abbassarci troppo. Siamo contenti di andare a giocare la semifinale

Mi sto godendo ogni singolo momento della stagione, siamo in lotta per ogni obiettivo di quest’anno, vorrei che questa stagione non finisse mai, abbiamo una semifinale contro un grande avversario, vogliamo arrivare in finale, il nostro obiettivo è quello e in campionato vogliamo arrivare fino alla fine. Avevo chiesto questo regalo ai ragazzi, sono soddisfatto, non era una partita semplice. Adesso dobbiamo pensare al Cagliari, sarà complicato.

Quando abbiamo preso Pongracic me lo immaginavo da centrale nella difesa a 3, poi allenandolo l’ho convinto a fare il terzo con diversi colloqui, lui ha qualità di uscita con la palla, ha fisico, ha velocità, ha forza. Tante cose le proviamo in allenamento ma c’è molto di suo. A Kean gli ho dato un’asticella di gol ma l’ha superata. Adesso sono tutte finali, non ci devono essere problemi mentali e cali di concentrazione, sappiamo che nel mezzo del Betis c’è la Roma ma adesso pensiamo al Cagliari”