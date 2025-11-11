Orlando sostiene Vanoli: "Grande scelta della Fiorentina. A Firenze c'è bisogno di gente come lui"

Paolo è un ragazzo molto intelligente, ha studiato per tanti anni e ha lavorato con Conte

A cura di Redazione Labaroviola 11 novembre 2025 13:49

Vanoli (Fonte Foto: ACF Fiorentina)

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