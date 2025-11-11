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Orlando sostiene Vanoli: "Grande scelta della Fiorentina. A Firenze c'è bisogno di gente come lui"

Paolo è un ragazzo molto intelligente, ha studiato per tanti anni e ha lavorato con Conte

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2025 13:49
Orlando sostiene Vanoli: "Grande scelta della Fiorentina. A Firenze c'è bisogno di gente come lui" - Vanoli (Fonte Foto: ACF Fiorentina)
Vanoli (Fonte Foto: ACF Fiorentina)
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Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva in merito alla scelta di Paolo Vanoli per la panchina viola. Ecco le sue parole.

"Paolo è un amico, un ragazzo molto intelligente, ha studiato per tanti anni, ha lavorato con Conte. Insomma credo che la Fiorentina abbia fatto una grande scelta".

Conclude: "A Firenze ora c'è bisogno di gente proprio come Vanoli".

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