Notte di terrore per Claudio Marchisio, minacciato e rapinato: 4 banditi armati via con orologi e gioielli

Claudio Marchiso aggredito e rapinato nella sua abitazione di Vinovo.

Rapina ieri sera a Vinovo, nel torinese, nella villa dell'ex calciatore Claudio Marchisio. Quattro persone, con il volto coperto, armate di pistola e cacciavite, hanno fatto irruzione nell'abitazione dell'ex giocatore della Juventus e, minacciandoli, hanno costretto lui e la moglie ad aprire la cassaforte. I ladri sono fuggiti con gioielli e orologi. Il valore del bottino, ingente, è ancora da quantificare. I carabinieri, che stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona, sono sulle tracce dei malviventi.

Fonte: Tuttosport.it