Nel corso del Pentasport, ha parlato anche l’ex responsabile del settore giovanile del Milan Stefano Nava, che ha seguito da vicino la crescita di Cutrone. Questo è quello che ha detto: “Il suo acquisto parte della Fiorentina necessario ad entrambi, lui ha bisogno do trovare una piazza calda che crede in lui e lo valorizza. La viola ha bisogno di un centravanti da anni. Patrick è una punta abbastanza completa; è molto utile anche nella fase di non possesso perché va a pressare il giocatore avversario. Perché non è stato brillante in Inghilterra? Per un ragazzo del 98′ non è semplice inserirsi da solo in un nuovo campionato, forse è fuggito presto dall’Italia. Ha una famiglia alle spalle con grandi valori morali”.