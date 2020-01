Secondo quanto riportato da TMZ, l’ex star NBA Kobe Bryant è scomparso a seguito di un incidente in elicottero in California nella contea di Los Angeles. Bryant era a bordo con il pilota ed altre tre persone e nessuno è rimasto vivo. Il veivolo ha preso fuoco ed una volta precipitato si è schiantato. Vani i soccorsi. Tra i presenti non vi era la moglie Vanessa. Lo statunitense aveva 41 anni.