La Nazione fa il punto della situazione sul mercato in entrata e in uscita della Fiorentina. A gennaio...

Oggi si parla di mercato su La Nazione. Attenzione in particolare ai movimenti che riguardano la difesa perché qualcosa di concreto potrebbe succedere per Peruzzi del Boca Juniors e per Anderson del B...

Oggi si parla di mercato su La Nazione. Attenzione in particolare ai movimenti che riguardano la difesa perché qualcosa di concreto potrebbe succedere per Peruzzi del Boca Juniors e per Anderson del Bari. La Fiorentina ha già bussato alla porta dei due club e in entrambi i casi le risposte sono state incoraggianti.

In particolare, l’ex Catania, Peruzzi sembra rappresentare anche una ghiotta occasione a livello economico. Diverso il discorso relativo ad Anderson, anche se l’eventuale affare con il Bari potrebbe aiutare la Fiorentina a piazzare qualche pedina in uscita. Del resto l’elenco dei possibili partenti sembra chiaro da tempo: oltre ad Hagi e Cristoforo anche Maxi Olivera pare a un passo dall’addio.