L’attaccante della Fiorentina Christian Kouamè ha fatto una diretta Instagram dove è stato “intervistato” dal giocatore del Cittadella Manuel Iorio, suo ex compagno. Queste alcune risposte del giocatore: “Visitammo il centro di Firenze, quando la mia ragazza mi disse che avrebbe voluto abitare qua. E vedi il destino, dopo un mese ero un giocatore della Fiorentina. Quando sono entrato al centro sportivo rimasi senza fiato per l’emozione. Quando ho visto Ribery e gli ho detto: “E’ un onore giocare con con te, ancora non ci credo”. Sto continuando il mio recupero anche a casa”.