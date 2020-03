La McLaren non corre. Si chiama fuori dal GP d’Australia, e adesso tutto rischia di precipitare. La scuderia di Woking annuncia il ritiro via Twitter, perché un componente del team, già da ieri isolato perché febbricitante, è risultato positivo al test per il Coronavirus. E dunque il presidente Zak Brown e il team principal Andreas Seidl hanno ritirato la squadra. Difficile dire, a questo punto, se il gran premio potrà disputarsi. Ross Brawn a nome della Formula 1 nei giorni scorsi aveva detto che se un team fosse stato impossibilitato a partecipare la gara non sarebbe stata effettuata. Il riferimento era a chiusure di frontiere e a divieti da parte di autorità sanitarie. Qui la decisione è unilaterale. Ma è inutile fare previsioni in una situazione che muta di ora in ora. Il Ceo dell’Australian Grand Prix Corporation (AGPC), Andrew Westacott, nel ribadire i contatti fra gli esponenti della F.1, la Fia e il locale dipartimento della Salute sulla migliore soluzione da prendere, ha detto che le persone del paddock sottoposte a test sono 8, di cui 7 negative e 1 positivo, il meccanico della McLaren.

